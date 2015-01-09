Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В авиакатастрофах в мире в 2014 году погибли 884 человека, что стало худшим показателем с 2005 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Три четверти погибших в 2014 году пришлось на три крупнейшие аварии с участием самолетов южноазиатских перевозчиков: 227 человек пропали без вести над Индийским океаном в марте вместе с "Боингом-777", выполнявшим рейс MH370 компании Malaysian Airlines; 283 человека находились в лайнере той же модели той же компании, сбитом над Украиной в июле; еще 155 потерпели крушение в узко-фюзеляжном A320 индонезийского лоукостера AirAsia в декабре.

В 2013 году жертвами крушения самолетов стали 220 человек.