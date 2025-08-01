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Авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января

Авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США назвало причиной авиакатастрофы в Вашингтоне 29 января, унесшей жизни 67 человек, возможную ошибку авиадиспетчера.
Другие страны
1 августа 2025 г. 11:02
Авиадиспетчера обвинили в причастности к катастрофе в Вашингтоне 29 января

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США назвало причиной авиакатастрофы в Вашингтоне 29 января, унесшей жизни 67 человек, возможную ошибку авиадиспетчера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным FAA, авиадиспетчер не предупредил экипаж пассажирского самолета компании American Airlines о быстром приближении вертолета Black Hawk американских сухопутных войск.

По словам представителя управления Ника Фуллера, из диспетчерской башни должны были предупредить авиалайнер о траектории движения Black Hawk перед крушением. Авиадиспетчер обязан был сообщить экипажу самолета, что вертолет использует визуальное эшелонирование и что "цели, вероятно, сойдутся", заявил Фуллер на слушаниях в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB), расследующем причины авиакатастрофы.

Согласно информации главы NTSB Дженнифер Хоменди, диспетчер, отвечавший за управление полетами вертолета и авиалайнера, контактировал с 21 различным воздушным судном в течение 10 минут до столкновения вертолета и самолета над рекой Потомак. Сам авиадиспетчер сказал следователям совета, что почувствовал себя "перегруженным" примерно за 15 минут до крушения.

По данным FAA, ежечасно в столичном аэропорту взлетали и приземлялись 79 самолетов.

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Версия на английском языке Air traffic controller blamed for deadly January 29 Washington crash

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