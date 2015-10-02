Авиация ВКС РФ совершила 14 вылетов в Сирии за день

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Российская авиационная группа Воздушно-космических сил РФ за день совершила 14 вылетов самолетов Су-34, Су-24М и Су-25 в Сирии, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"В течение дня российская авиационная группа продолжала нанесение точечных авиационных ударов по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. С авиабазы "Хмеймим" совершено 14 вылетов самолетов Су-34, Су-24М и Су-25, в ходе которых было нанесено шесть ударов по объектам террористической группировки ИГИЛ", — сказал генерал.

Так, в районе населенного пункта Хан-Шейхун, провинция Идлиб, точечными ударами бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25 был разрушен пункт управления вооруженных формирований ИГИЛ.