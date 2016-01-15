​Авиация США уничтожила “центральный банк” ИГИЛ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Американские боевые самолеты за последние месяцы уничтожили целый ряд зданий, где боевики группировки “Исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ) хранили крупные суммы денег, чем нанесли ей ущерб на миллионы долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава Центрального командования США генерал Ллойд Остин во время выступления в американском штате Флорида.

Он подтвердил появившуюся ранее на этой неделе информацию в СМИ о том, что один такой “финансовый центр” находился в иракском городе Мосул.

“Несколько дней назад мы нанесли удар по объекту в Мосуле, где хранился большой объем наличности, – сказал генерал. – По нашим оценкам, в результате ИГИЛ лишилась миллионов долларов. Это была уже не первая атака на здание, где хранились деньги. В последние месяцы мы нанесли удары и по нескольким другим объектам подобного рода”.

“Мы продолжим наносить ущерб финансам врага”, – указал Остин. Он заверил, что группировка уже начала испытывать трудности с деньгами.

Ранее на этой неделе телекомпания CNN сообщила, что “финансовый центр” в Мосуле был уничтожен с помощью двух 900-килограммовых бомб.