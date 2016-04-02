​Авиация США нанесла удар по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Военные США нанесли авиаудар по позициям боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

Детали операции и конкретное расположение целей не уточняются. Пентагон проводит оценку результатов авиаударов, отметил источник агентства.

Ранее сообщалось, что в начале марта самолеты и беспилотники американских ВВС нанесли удар по позициям боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. СМИ сообщали о ликвидации 150 боевиков, однако Пентагон пока не подтвердил эти данные.