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    ​Авиация США нанесла удар по боевикам "Аш-Шабаб" в Сомали

    Детали операции и конкретное расположение целей не уточняются

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Военные США нанесли авиаудар по позициям боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника.

    Детали операции и конкретное расположение целей не уточняются. Пентагон проводит оценку результатов авиаударов, отметил источник агентства.

    Ранее сообщалось, что в начале марта самолеты и беспилотники американских ВВС нанесли удар по позициям боевиков группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. СМИ сообщали о ликвидации 150 боевиков, однако Пентагон пока не подтвердил эти данные.

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