Авиация Нигерии уничтожила несколько подпольных заводов по перегонке нефти

ВВС Нигерии уничтожили точечными ударами на юге страны несколько подпольных производств по перегонке нефти.

ВВС Нигерии уничтожили точечными ударами на юге страны несколько подпольных производств по перегонке нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ВВС по связям с общественностью Эдвард Габквет.

По его словам, операция проводилась 27 августа в дельте реки Нигер, ликвидированы несколько подпольных нефтеперерабатывающих объектов.

"Ударом с воздуха уничтожено также судно, перевозившее похищенную нефть", - подчеркнул Габквет.

О возможных жертвах не сообщается.