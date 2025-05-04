Авиация международной коалиции в Сирии уничтожила инфраструктуру базы в Дейр-эз-Зоре

Самолеты возглавляемой США международной коалиции в Сирии нанесли удары по территории военной базы в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики.

Самолеты возглавляемой США международной коалиции в Сирии нанесли удары по территории военной базы в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, авиация уничтожила инфраструктуру, "которая использовалась американскими военными до их эвакуации".

В пятницу сирийская газета Al Watan сообщила, что колонна из 200 военно-транспортных средств покинула две военные базы США в Дейр-эз-Зоре и направилась на север Ирака. По ее данным, большая группа военнослужащих США и боевая техника выведена с американских объектов в районе нефтяного месторождения Эль-Омар и газового месторождения Конико на востоке Сирии. Число военных, переместившихся на американские базы в Ирак, не уточняется.