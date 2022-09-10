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Авиационные власти Молдовы запретили полеты в Россию

Авиационные власти Молдовы запретили полеты в Россию Управление гражданской авиации Молдова запретило национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты в Москву.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 21:22
Авиационные власти Молдовы запретили полеты в Россию

Управление гражданской авиации Молдова запретило национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты в Москву.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте ведомства.

"Управление гражданской авиации информирует прессу и пассажиров о том, что 10 сентября 2022 г. была опубликована оперативная директива №. 06, согласно которой запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Андрей Спыну ранее в эфире телеканала "Молдова 1" назвал возобновление прямых рейсов в Москву безответственным и предупредил, что эти полеты могут быть сопряжены с риском.

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Версия на азербайджанском языке Moldova aviaşirkətlərinə Rusiyaya uçuşları bərpa etmək qadağan edilib

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