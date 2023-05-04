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Авиационное шоу в день коронации Карла III может быть отменено из-за плохой погоды

Авиационное шоу в день коронации Карла III может быть отменено из-за плохой погоды Авиационное шоу в день коронации Карла III может быть отменено из-за дождливой и пасмурной погоды в Лондоне.
Другие страны
4 мая 2023 г. 14:49
Авиационное шоу в день коронации Карла III может быть отменено из-за плохой погоды

Авиационное шоу в день коронации Карла III может быть отменено из-за дождливой и пасмурной погоды в Лондоне.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Mirror.

Члены королевской семьи встанут на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть, как в 14:30 по лондонскому времени пролетят самолеты королевских ВВС.

Однако Метеорологическое управление предупредило, что в день коронации ожидаются ливни и облачная погода, что может повлиять на безопасность полетов на низкой высоте.

В связи с коронацией 5 и 6 мая будут введены ограничения на полеты легких самолетов и беспилотников над Лондоном. Ожидается, что полеты коммерческих рейсов пройдут в штатном режиме.

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Версия на английском языке Charles III Coronation flypast in danger of being cancelled due to bad weather

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