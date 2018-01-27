Авария на ТЭЦ привела к кризису в Бишкеке

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, которая привела к снижению воды, подаваемой в трубы центрального отопления столицы Кыргызстана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

24 января МЧС Кыргызстана объявило штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием на всей территории республики. Все подразделения МЧС Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы, в школах отменены занятия. Из-за морозов в Бишкеке с начала января погибли 15 человек.

"На ТЭЦ накануне вечером произошла авария", - сообщили в пресс-службе правительства Кыргызстана.

По данным пресс-службы ОАО "Электрические станции", в результате неполадок на ТЭЦ Бишкека "была снижена нагрузка с 340 МВт до 154 МВт из-за временного отказа оборудования подачи подпиточной воды", что привело к снижению температуры воды.

"На данный момент идет восстановление штатного температурного режима и нагрузки станции", - указали в пресс-службе.

В ОАО пояснили, что в Бишкек переброшены дополнительные энергомощности с ГЭС республики, чтобы не допустить перебоев с электроэнергией.

В результате аварии сложилась тяжелая ситуация в больницах столицы, медики подключают обогреватели в палатах экстренной терапии. "К сожалению, мы не можем обеспечить обогревателями каждую палату, да такую нагрузку и не выдержит старая электропроводка", - заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, который экстренно посетил отделения Национального госпиталя.