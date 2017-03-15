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    В Канаде в массовом ДТП с утечкой опасного вещества пострадали около 30 человек

    В Канаде на фоне сильного снегопада произошло множество автомобильных аварий

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Канаде на фоне сильного снегопада произошло множество автомобильных аварий, сообщают Report со ссылкой на телеканалы CTV и CBC.

    Недалеко от города Кингстон в провинции Онтарио на трансканадской трассе в аварии попали около 30 автомобилей, в их числе до 15 грузовиков, одна из фур перевозила токсичные материалы, в результате ДТП произошла их утечка. Для устранения последствий аварии на место происшествия прибыли специалисты по химзащите. Вследствие этой аварии один человек погиб, около 30 получили травмы и отравления.

    Еще одна массовая авария произошла недалеко от города Мэгог в канадской провинции Квебек, где столкнулись около 50 автомобилей. Пострадали десятки людей, о погибших сведений не поступало.

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