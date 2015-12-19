Аваков объяснил причину срыва на Саакашвили

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Глава МВД Украины Арсен Аваков пояснил, что сорвался на заседании Национального совета реформ, поскольку был шокирован хамством одесского губернатора Михаила Саакашвили, но извинений ему приносить не будет. Как сообщает Report, об этом А. Аваков заявил интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"Я сорвался, потому что был шокирован хамством Саакашвили. Я не приношу извинений ему, но прошу прощения у людей за свою эмоциональность. Я должен был сдержать себя", — заявил Аваков.

В понедельник на заседании Национального совета реформ между двумя политиками произошел инцидент. Аваков на прямое оскорбление в свой адрес плеснул водой в лицо Саакашвили.