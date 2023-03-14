AUKUS в три этапа предоставит Австралии атомные подводные лодки

Альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности (AUKUS) объявил о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок (АПЛ) с неядерным вооружением и технологий их производства.

Альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности (AUKUS) объявил о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок (АПЛ) с неядерным вооружением и технологий их производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном этим договоренностям.

"Мы определили оптимальный путь для предоставления Австралии АПЛ с неядерным вооружением. Это трехэтапный подход, который позволит обеспечить Австралию этим потенциалом гораздо быстрее, чем мы думали, когда изначально инициировали это партнерство", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что в рамках нового плана все три страны повысят уровень и качество производства своих подводных лодок. "Речь идет о передовом технологическом сотрудничестве, которое практически не имеет прецедентов", - заявил представитель администрации США.

По его словам, в данный момент AUKUS находится на первом этапе этого плана. Он подразумевает ускорение строительства мощностей для производства АПЛ. На этом этапе страны будут обмениваться опытом как в производственной, так и в военной сферах.

"США на протяжении следующих пяти лет выделят $4,6 млрд на расширение и техническое обслуживание нашей производственной базы для строительства подводных лодок. Австралия также внесет свой вклад в нашу производственную базу для строительства подводных лодок, что является еще одним проявлением того, насколько серьезны и важны эти усилия. Это решение было принято на основе принципов пропорциональности, справедливости и прозрачности", - отметил чиновник.

Первый этап также предполагает, что к 2027 году Австралия будет готова разместить у себя на ротационной основе подводные лодки ВМС Соединенных Штатов и Великобритании. "В 2027 году мы разместим в Австралии ротационные силы, состоящие из подводных лодок США и Великобритании. Мы назовем их Ротационные подводные силы "Запад", - отметил чиновник. По его версии, эти подлодки "усилят сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе".

На втором этапе в соответствии с договоренностями трех стран в начале 2030-х годов Канберра может приобрести у США до пяти АПЛ класса Virginia с неядерным вооружением.

"Второй этап начнется в начале 2030-х годов, когда ВС Австралии будут обучены и готовы. Австралия купит у США три АПЛ с неядерным вооружением класса Virginia. Согласно договоренностям, у нее есть возможность приобрести еще две субмарины в случае необходимости. Это поможет систематически наращивать австралийский потенциал АПЛ. Это поможет гарантировать, что Австралия не столкнется с каким-либо отставанием в своем потенциале", - рассказал чиновник.

Стоимость одной АПЛ класса Virginia, по оценкам экспертов, составляет около $3 млрд.

В рамках третьего этапа Австралия и Великобритания смогут к началу 2040-х годов производить новый тип АПЛ с неядерным вооружением под названием SSN AUKUS, что потребует значительных усовершенствований для промышленных баз во всех трех странах. Субмарина нового класса представляет собой модификацию британского класса Astute.

Официально об этом плане объявят президент США Джо Байден и премьер-министры Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунак в Сан-Диего (штат Калифорния) на борту подводной лодки USS Missouri.