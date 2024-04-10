АUKUS рассматривает в качестве партнеров Канаду, Новую Зеландию и Южную Корею

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, рассматривают возможность привлечения Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи к партнерству в перспективных проектах.

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, рассматривают возможность привлечения Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи к партнерству в перспективных проектах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Yonhap.

Издание отмечает, что члены альянса рассматривают наряду с Японией кандидатуры других дополнительных партнеров, которые могут внести важнейший вклад в развитие второго компонента партнерства, предполагающего сотрудничество в высокотехнологичных сферах. Такое партнерство "будет оформлено только при полном согласии заинтересованных сторон и при помощи консультаций".

Ранее сообщалось, что Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в AUKUS. Помимо этого, Канберра и Веллингтон объявили о начале переговоров по вопросу участия Новой Зеландии во втором, неядерном компоненте партнерства альянса.