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АUKUS рассматривает в качестве партнеров Канаду, Новую Зеландию и Южную Корею

АUKUS рассматривает в качестве партнеров Канаду, Новую Зеландию и Южную Корею Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, рассматривают возможность привлечения Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи к партнерству в перспективных проектах.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 10:17
АUKUS рассматривает в качестве партнеров Канаду, Новую Зеландию и Южную Корею

Австралия, Великобритания и США, входящие в военный альянс AUKUS, рассматривают возможность привлечения Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи к партнерству в перспективных проектах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Yonhap.

Издание отмечает, что члены альянса рассматривают наряду с Японией кандидатуры других дополнительных партнеров, которые могут внести важнейший вклад в развитие второго компонента партнерства, предполагающего сотрудничество в высокотехнологичных сферах. Такое партнерство "будет оформлено только при полном согласии заинтересованных сторон и при помощи консультаций".

Ранее сообщалось, что Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в AUKUS. Помимо этого, Канберра и Веллингтон объявили о начале переговоров по вопросу участия Новой Зеландии во втором, неядерном компоненте партнерства альянса.

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