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Атталя избрали председателем фракции Макрона "Возрождение"

Атталя избрали председателем фракции Макрона "Возрождение" Депутаты от парламентской фракции президента Франции Эмманюэля Макрона "Возрождение" избрали действующего премьер-министра страны Габриэля Атталя ее председателем.
Другие страны
13 июля 2024 г. 15:19
Атталя избрали председателем фракции Макрона Возрождение

Депутаты от парламентской фракции президента Франции Эмманюэля Макрона "Возрождение" избрали действующего премьер-министра страны Габриэля Атталя ее председателем.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Габриэль Атталь избран председателем группы "Возрождение" в (нижней палате парламента) Национальном собрании", - передает канал.

Премьера поддержали 84 из 98 депутатов, принявших участие во внутреннем голосовании. Атталь был единственным кандидатом на лидерство.

Отметим, что после завершившихся на прошлой неделе во Франции парламентских выборов Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. Позднее радиостанция Franceinfo сообщила со ссылкой на источники, что Макрон планирует 16 июля принять отставку премьер-министра и его правительства по итогам заседания совета министров.

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