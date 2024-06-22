Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи

Атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан.

Атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.

Американский авианосец прибыл в южнокорейский порт впервые с ноября 2023 года. На этот раз его сопровождали два эсминца с системой Aegis.

В конце июня Республика Корея, США и Япония планируют провести трехсторонние военные учения Freedom Edge. Предполагалось, что в них будет участвовать авианосец Theodore Roosevelt.

19 июня Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны.