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Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи

Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи Атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан.
Другие страны
22 июня 2024 г. 08:34
Атомный авианосец США вошел в порт Южной Кореи

Атомный авианосец США Theodore Roosevelt прибыл в порт города Пусан.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Республики Корея.

Американский авианосец прибыл в южнокорейский порт впервые с ноября 2023 года. На этот раз его сопровождали два эсминца с системой Aegis.

В конце июня Республика Корея, США и Япония планируют провести трехсторонние военные учения Freedom Edge. Предполагалось, что в них будет участвовать авианосец Theodore Roosevelt.

19 июня Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны.

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