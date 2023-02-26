Атомная подводная лодка США вошла в южнокорейский порт

Атомная подводная лодка "Спрингфилд" типа "Лос-Анджелес" прибыла с визитом в порт города Пусан.

Атомная подводная лодка "Спрингфилд" типа "Лос-Анджелес" прибыла с визитом в порт города Пусан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Facebook сообщил Тихоокеанский флот США.

Указывается, что это запланированный визит. "Спрингфилд" базируется на острове Гуам и "задействован в зоне ответственности Седьмого флота США, проводит операции по обеспечению безопасности на море в интересах национальной безопасности", добавляют американские военные. Тихоокеанский флот также опубликовал фотографии прибытия, на которых изображены подлодка с флагами США и Республики Корея, а также южнокорейские военные, встречающие коллег.

Южнокорейские СМИ интерпретируют визит подлодки как демонстрацию силы и предупреждение КНДР "воздержаться от провокаций". В частности отмечается, что прибытие подобных подлодок разглашается крайне редко.