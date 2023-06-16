Атомная подлодка ВМС США впервые за шесть лет прибыла в Южную Корею

Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые с октября 2017 года прибыла в Южную Корею в соответствии с положениями Вашингтонской декларации.

Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые с октября 2017 года прибыла в Южную Корею в соответствии с положениями Вашингтонской декларации.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Речь идет о подводной лодке USS Michigan класса Ohio, она прибыла на военно-морскую базу Пусана. Указывается, что субмарина может быть оснащена крылатыми ракетами Tomahawk. В апреле во время саммита в Вашингтоне президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден договорились увеличить частоту появления американских стратегических средств с целью сдерживания КНДР. В частности, США обещали направить атомные подводные лодки.

"Визит американской подводной лодки с управляемыми ракетами призван продемонстрировать предметное выполнение договоренностей Вашингтонской декларации по усилению регулярного видимого присутствия стратегических средств на Корейском полуострове", - сказал южнокорейский вице-адмирал Ким Мён Су, возглавляющий командование операциями ВМС.