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    Атомная подлодка ВМС США вошла в Средиземное море

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Атомная подлодка ВМС США USS Newport News, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", вошла в Средиземное море.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник вашингтонский интернет-портал Strategic Sentinel, который занимается анализом вопросов внешней политики и национальной безопасности.

    "Было замечено, как многоцелевая подводная лодка USS Newport News вчера вошла в Средиземное море", - отметил интернет-портал.

    В свою очередь на странице мониторинговой службы Navy Vessels, которая следит за перемещениями американских военных кораблей и подлодок во вторник было указано, что Newport News 3 сентября покинула Гибралтар и направилась на восток в сторону Средиземного моря.

    Американские власти не сообщали о каких-либо операциях с участием Newport News в этом регионе.

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