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Атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею

Атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 07:17
Атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Южнокорейская сторона указывает, что благодаря визиту подлодки планирует укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.

22 ноября атомная подводная лодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо.

На этой неделе заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.

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