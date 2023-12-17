Атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой Missouri типа Virginia прибыла в южнокорейский город Пусан.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Южнокорейская сторона указывает, что благодаря визиту подлодки планирует укрепить обмены и сотрудничество для усиления совместной обороноспособности.

22 ноября атомная подводная лодка ВМС США Santa Fe типа Los Angeles прибыла на военно-морскую базу на южнокорейском острове Чеджудо.

На этой неделе заместитель директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё заявил, что КНДР может совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты в декабре.