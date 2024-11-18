Атомная подлодка США зашла в порт Южной Кореи для пополнения припасов

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой USS Columbia вошла в порт Пусана, чтобы пополнить припасы и дать отдых экипажу.

Американская подводная лодка с ядерной силовой установкой USS Columbia вошла в порт Пусана, чтобы пополнить припасы и дать отдых экипажу.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС.

Субмарина типа Los Angeles прибыла в Пусан в понедельник. Южнокорейская сторона планирует провести "дружественные обмены" с американским экипажем во время их пребывания.

В сентябре в Пусан с той же целью вошла атомная подводная лодка USS Vermont типа Virginia. Тогда сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон сказала, что подводная лодка ВМС США не сможет найти пристанища на Корейском полуострове, где американские моряки смогли бы чувствовать себя в безопасности.