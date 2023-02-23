Атомная отрасль и алмазы не войдут в новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России не будет затрагивать атомный сектор или запрет на импорт алмазов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг испанская газета La Vanguardia.
По ее информации, возможность принять меры в отношении российской атомной промышленности или алмазного бизнеса встречает нежелание таких стран, как Венгрия, Франция, Болгария и Бельгия. В свою очередь страны Прибалтики, в особенности Литва, продолжают кампанию в ЕС, чтобы ввести санкции против Росатома.
Как пишет издание, новые ограничения на торговлю между ЕС и Россией могут коснуться около 50 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов. Одобрение санкций требует согласия всех европейских стран. Ключевые препятствия сейчас исходят от Будапешта, уточняет газета. Отмечается, что венгерская делегация попросила убрать из нового санкционного списка некоторые имена, а также выступила против предложения о продлении рестрикций раз в год вместо шести месяцев.
Вчера сообщалось о том, что послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, переговоры продолжатся в четверг во второй половине дня. Как ранее заявил источник ТАСС в Брюсселе, сохраняющие разногласия носят частный характер, "все страны ЕС согласны с главным, что 10-й пакет должен вступить в силу 24 февраля".