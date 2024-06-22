NSAC в конце июня проведет заседание по делу спортсмена армянского происхождения

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведет новое заседание по делу российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна в конце июня.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведет новое заседание по делу российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна в конце июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в команде спортсмена.

"Заседание пройдет в конце июня", - сказал собеседник агентства.

Царукян напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее тот сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты.

Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала более 30 тыс. долларов гонорара Царукяна, также боец был дисквалифицирован.