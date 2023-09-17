Атлантический ураган обрушился на Канаду

Ураган "Ли" обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде.
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До этого синоптики из США сообщали, что ураган "Ли" движется над Атлантическим океаном и 16 сентября достигнет суши в районе северо-востока США и восточного побережья Канады. Согласно прогнозам, по американским штатам ураган пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях вновь может усилиться до урагана.
"Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию", - говорится в заявлении.
Метеорологи выяснили, что ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час. Также они предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.