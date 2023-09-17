О нас

Атлантический ураган обрушился на Канаду

Атлантический ураган обрушился на Канаду Ураган "Ли" обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 11:08
Атлантический ураган обрушился на Канаду

Ураган "Ли" обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) в соцсети X (ранее Twitter).

До этого синоптики из США сообщали, что ураган "Ли" движется над Атлантическим океаном и 16 сентября достигнет суши в районе северо-востока США и восточного побережья Канады. Согласно прогнозам, по американским штатам ураган пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях вновь может усилиться до урагана.

"Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию", - говорится в заявлении.

Метеорологи выяснили, что ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час. Также они предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Li” qasırğası Kanadanın Yeni Şotlandiya əyalətinə çatıb

Самое читаемое

Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi