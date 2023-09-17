Атлантический ураган обрушился на Канаду

Ураган "Ли" обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде.

Ураган "Ли" обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде.

Как передает Report , об этом сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) в соцсети X (ранее Twitter).

До этого синоптики из США сообщали, что ураган "Ли" движется над Атлантическим океаном и 16 сентября достигнет суши в районе северо-востока США и восточного побережья Канады. Согласно прогнозам, по американским штатам ураган пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях вновь может усилиться до урагана.

"Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию", - говорится в заявлении.

Метеорологи выяснили, что ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час. Также они предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.