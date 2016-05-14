​Атамбаев: Все попытки дестабилизировать страну будут жестоко пресекаться

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Многим политикам в Киргизии до сих пор не нравится путь, который выбрала страна.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент республики Алмазбек Атамбаев.

"Они (политики - ред.) понимают, что честным путем им уже не прийти к власти, ибо люди им не верят. И поэтому они хотят под любым предлогом раскачать, дестабилизировать ситуацию в стране и дорваться до власти любой ценой. Даже путем насилия, путем крови и убийств", - сказал глава государства.

По его словам, политики "открыто хвастаются, что за ними стоят генералы зарубежных спецслужб, и радуются, что уже поступили очередные деньги от их зарубежных покровителей".

"Демократия - это диктатура закона. Если вы полагаете, что весь народ хочет отставки Атамбаева, вы можете инициировать референдум о доверии президенту Атамбаеву. Обещаю, что я поддержу вашу инициативу. И если народ проголосует против меня, я сразу же уйду в отставку", - пообещал президент.

А.Атамбаев отметил, что пока он глава государства, все попытки дестабилизировать страну будут жестко пресекаться и сурово наказываться в соответствии с законом.

"Больше поблажек никому не будет. Что же касается поддержки оппозиции генералами из зарубежных спецслужб, то могу лишь одно сказать. Наши отцы, наши предки называли это проще: это не поддержка. Это измена Родине", - указал он.

Спецслужба Киргизии 12 мая арестовала трех членов "Народного парламента", обвинив их в попытке захвата власти в стране.