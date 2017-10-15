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    Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Киргизии

    Лидер страны прибыл на избирательный участок в Бишкеке, чтобы отдать свой голос

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал на президентских выборах.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидер страны прибыл на избирательный участок в Бишкеке, чтобы отдать свой голос.

    «Мы проведём честные выборы», — заявил Атамбаев.

    В Киргизии 15 октября начались выборы нового президента страны. Полномочия нынешнего главы государства заканчивается 1 декабря, и, согласно Конституции, Атамбаев не может повторно баллотироваться.

    Всего на пост президента претендуют 11 кандидатов.

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