Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Киргизии

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев проголосовал на президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лидер страны прибыл на избирательный участок в Бишкеке, чтобы отдать свой голос.

«Мы проведём честные выборы», — заявил Атамбаев.

В Киргизии 15 октября начались выборы нового президента страны. Полномочия нынешнего главы государства заканчивается 1 декабря, и, согласно Конституции, Атамбаев не может повторно баллотироваться.

Всего на пост президента претендуют 11 кандидатов.