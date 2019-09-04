Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказывается отвечать на вопросы в суде в знак протеста.
Как передает Report, об этом РИА "Новости" заявил его адвокат Сергей Слесарев.
“Он не отвечает на вопросы следователя и судей, сохраняет молчание. Это его протест против беззакония, которое творится”, - заявил С.Слесарев.
Отметим, что сегодня Бишкекский городской суд на выездном заседании в здании Госкомитета Нацбезопасности признал законным задержание и арест Атамбаева, оставив в силе решение нижестоящей инстанции - Первомайского районного суда Бишкека.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости