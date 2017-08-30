Атамбаев опасается дестабилизации в Кыргызстане после президентских выборов

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что ситуацию в республике могут попытаться дестабилизировать по итогам президентских выборов, намеченных на 15 октября, и предупредил, что не допустит этого, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас идет раскачка, что власть применяет административный ресурс, с тем, чтобы попытаться дестабилизировать страну после выборов. Я хочу напомнить, что я до 1 декабря президент этой страны и мне времени хватит, чтобы всех, кто будет пытаться привести снова нашу страну к смуте, очень жестко наказать. Тем более, когда меня поддерживает народ", - сказал А.Атамбаев в среду журналистам.

Он подчеркнул, что сегодня в Кыргызстане "надо бояться не административного ресурса, а финансового ресурса".

Глава государства напомнил, что в республике за шесть лет его правления намечены позитивные сдвиги в экономике и внешней политике.

Президентский срок действующего главы государства Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.