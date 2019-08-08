Атамбаев: Мои сторонники отпустят захваченных спецназовцев

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пообещал, что его сторонники отпустят спецназовцев, участвовавших в операции по его задержанию и взятых в заложники после попытки штурма.

"Это чьи-то дети, и я понимаю это. Мы их обязательно отпустим. Большинство мы отпустили еще вчера", - заявил он.

Напомним, что накануне вечером спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы, применив против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге около 50 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

В заложниках у сторонников экс-президента остались шесть бойцов спецназа, захваченные при штурме дома А.Атамбаева.