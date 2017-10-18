Атамбаев извинился за высказывание в адрес Назарбаева

© Kabar

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев извинился за выпад в сторону главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Report со ссылкой BNews.kz.

"Я, наверное, был неправ, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана. Я об этом эти дни думал", - заявил А. Атамбаев на вручении президентской стипендии лучшим студентам в Бишкеке, говоря о ситуации на кыргызско-казахстанской границе.

Он указал на важность добрососедских отношений, отметив, что "мы должны жить в мире со всеми соседями".

Отметим, что с 10 октября пропуск транспортных средств и лиц на кыргызско-казахстанской государственной границе осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через государственную границу.