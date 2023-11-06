Атакованы четыре военных объекта США в Ираке и Сирии

Движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что вооруженные отряды шиитов совершили шесть атак на четыре военных объекта США в Сирии и Ираке, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что совершено шесть атак на четыре военных объекта США в Сирии и Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Американская военная база Айн-эль-Асад на западе Ирака подверглась трем последовательным атакам", - говорится в заявлении, опубликованном порталом Masrawy. Кроме того, движение сообщает, что шиитские отряды нанесли удар по американской базе, расположенной к северу от административного центра Эрбиль в Иракском Курдистане (автономный регион на севере Ирака), атаковали военный объект США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф и базу в Телль-Бейдаре, расположенную к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). О последствиях атак сведений не приводится.