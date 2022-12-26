О нас

Атаки на электроподстанции в США оставили без света тысячи абонентов

Атаки на электроподстанции в США оставили без света тысячи абонентов В американском округе Пирс, штат Вашингтон, было совершено нападение на три электроподстанции, без света остались несколько тысяч абонентов.
Другие страны
26 декабря 2022 г. 15:21
Атаки на электроподстанции в США оставили без света тысячи абонентов

В американском округе Пирс, штат Вашингтон, было совершено нападение на три электроподстанции, без света остались несколько тысяч абонентов.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщил департамент окружного шерифа.

"В общей сложности вандализму подверглись три объекта: два Tacoma Public Utilities и один Puget Sound Energy", - сказано в сообщении департамента шерифа.

Отмечается, что неизвестные лица проникли на территории подстанций и совершили акты вандализма в отношении оборудования. При этом они ничего не похитили с территорий объектов. По данным департамента шерифа, на данный момент проводят расследование, на данный момент задержания в связи со случившимся не производились. Как отмечается в заявлении департамента, в результате инцидента без электричества остались более 14 тыс. человек.

Телеканал ABC сообщил, ссылаясь на информацию компании Puget Sound Energy, что подача электричества почти для 7,7 тыс. абонентов была восстановлена через 2,5 часа после инцидента. В свою очередь компания Tacoma Public Utilities восстановила электроснабжение 7,3 тыс. потребителей в воскресенье к 18.30 по местному времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Thousands lose power after 3 substations targeted in Washington state

Самое читаемое

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi