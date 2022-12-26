Атаки на электроподстанции в США оставили без света тысячи абонентов

В американском округе Пирс, штат Вашингтон, было совершено нападение на три электроподстанции, без света остались несколько тысяч абонентов.

В американском округе Пирс, штат Вашингтон, было совершено нападение на три электроподстанции, без света остались несколько тысяч абонентов.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщил департамент окружного шерифа.

"В общей сложности вандализму подверглись три объекта: два Tacoma Public Utilities и один Puget Sound Energy", - сказано в сообщении департамента шерифа.

Отмечается, что неизвестные лица проникли на территории подстанций и совершили акты вандализма в отношении оборудования. При этом они ничего не похитили с территорий объектов. По данным департамента шерифа, на данный момент проводят расследование, на данный момент задержания в связи со случившимся не производились. Как отмечается в заявлении департамента, в результате инцидента без электричества остались более 14 тыс. человек.

Телеканал ABC сообщил, ссылаясь на информацию компании Puget Sound Energy, что подача электричества почти для 7,7 тыс. абонентов была восстановлена через 2,5 часа после инцидента. В свою очередь компания Tacoma Public Utilities восстановила электроснабжение 7,3 тыс. потребителей в воскресенье к 18.30 по местному времени.