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Атаки беспилотников спровоцировали пожары в трех районах Казани

Атаки беспилотников спровоцировали пожары в трех районах Казани Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани утром 21 декабря.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 10:42
Атаки беспилотников спровоцировали пожары в трех районах Казани

Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани утром 21 декабря.

Как передает report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию города.

"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.

На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Пресс-служба главы Татарстана сообщает, что из-за атаки БПЛА в Казани включен сигнал тревоги.

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Версия на азербайджанском языке PUA hücumları Kazanın üç rayonunda yanğınlara səbəb olub

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