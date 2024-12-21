Атаки беспилотников спровоцировали пожары в трех районах Казани

Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани утром 21 декабря.

Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани утром 21 декабря.

Как передает report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мэрию города.

"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.

На местах происшествий работают оперативные службы. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Пресс-служба главы Татарстана сообщает, что из-за атаки БПЛА в Казани включен сигнал тревоги.