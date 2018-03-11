Атака талибов в Афганистане, 17 погибших

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Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" атаковали расположение сил безопасности в районе Балабулук провинции Фарах на западе Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает "Anadolu".

Глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщил, что талибы атаковали сотрудников сил безопасности, участвовавших в операции в районе Балабулук. Против военных применили тяжелое вооружение.

Большинство погибших – сотрудники спецназа, трое силовиков пропали без вести.

В то же время представители "Талибан" сообщили о 53 убитых и раненых в провинции Фарах.