Саудовский кронприц: Атака на наши объекты - испытание для международного сообщества

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал атаки на нефтяные объекты страны испытанием для всего международного сообщества, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Произошедшее является настоящим испытанием способности международного сообщества противостоять подрывной деятельности", - заявил кронпринц.

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.