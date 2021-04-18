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Атака ИГИЛ на военных в Киркуке: есть погибший и раненые

Атака ИГИЛ на военных в Киркуке: есть погибший и раненые Террористы ИГИЛ подвергли минометному обстрелу наблюдательный пункт иракской армии неподалеку от района Дакук (город Киркук, север Ирака)
Другие страны
18 апреля 2021 г. 16:14
Атака ИГИЛ на военных в Киркуке: есть погибший и раненые

Террористы ИГИЛ подвергли минометному обстрелу наблюдательный пункт иракской армии неподалеку от района Дакук (город Киркук, север Ирака), погиб один военнослужащий, пятеро ранены.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сообщил пресс-секретарь Управления полиции Киркука Амир Нури.

По его словам, в настоящее время в окрестностях района Дакук проводятся антитеррористические операции.

Террористы ИГИЛ в июне 2014 года полностью захватили провинции Мосул, Салахаддин и Аль-Анбар и частично - провинции Дияла и Киркук. Все провинции были освобождены в последующие годы.

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Версия на азербайджанском языке İŞİD Kərkükdə hərbçiləri atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

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