Атака дронов на Киев, есть погибшие и раненые

В ночь на 28 мая ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Известно о разрушениях в нескольких районах столицы, есть жертвы.

В ночь на 28 мая ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Известно о разрушениях в нескольких районах столицы, есть жертвы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил о пожаре на АЗС в Соломенском районе города. Там 41-летний мужчина погиб, а 35-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.

Тем временем Telegram-канал Киевской городской военной администрации отмечает, что в результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно еще об одном погибшем, а также один человек получил ранение.