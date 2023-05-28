О нас

Атака дронов на Киев, есть погибшие и раненые

Атака дронов на Киев, есть погибшие и раненые В ночь на 28 мая ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Известно о разрушениях в нескольких районах столицы, есть жертвы.
Другие страны
28 мая 2023 г. 05:22
Атака дронов на Киев, есть погибшие и раненые

В ночь на 28 мая ВС России атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed. Известно о разрушениях в нескольких районах столицы, есть жертвы.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил о пожаре на АЗС в Соломенском районе города. Там 41-летний мужчина погиб, а 35-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали.

Тем временем Telegram-канал Киевской городской военной администрации отмечает, что в результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно еще об одном погибшем, а также один человек получил ранение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynanın paytaxtına hücum edib, ölən və yaralananlar var

Самое читаемое

Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi