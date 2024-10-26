Астронавта NASA госпитализировали из-за недомогания после возвращения с МКС

Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) госпитализирован из-за недомогания после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8, в которую также входил российский космонавт Александр Гребенкин.

Астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) госпитализирован из-за недомогания после возвращения на Землю в составе миссии Crew-8, в которую также входил российский космонавт Александр Гребенкин.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте американского космического ведомства.

Как отмечается в публикации, после приводнения в пятницу в Атлантическом океане у берегов штата Флорида "астронавт NASA испытал недомогание". Все четверо членов экипажа, включая российского космонавта, были доставлены в больницу в городе Пенсакола (штат Флорида).

После медицинского обследования три члена экипажа, включая Гребенкина, покинули Пенсаколу и были доставлены в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Госпитализированный астронавт NASA, имя которого не называется, "находится в стабильном состоянии под наблюдением" врачей. Эти меры приняты "в целях предосторожности", отметили в американском космическом ведомстве. В NASA пока не ответили на просьбу ТАСС проинформировать о состоянии здоровья госпитализированного, а также сообщить результаты медицинского обследования других членов экипажа, в том числе российского космонавта.