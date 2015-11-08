Associated Press рассказало о проблемах с безопасностью в аэропорту Шарм-эль-Шейха

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники безопасности аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха на условиях анонимности рассказали агентству Associated Press о нарушениях контроля безопасности рейсов, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Аэропорт города Шарм-эль-Шейх стал объектом расследования после того, как 31 октября вылетевший оттуда лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" разбился на Синайском полуострове. Все 224 человека, находившихся на борту, погибли.

Египетская и российская стороны ведут расследование крушения. Пока не выдвигалось официальных версий, однако среди них фигурирует возможность теракта. Спецслужбы США и Великобритании вскоре после трагедии заявили, что считают версию подрыва наиболее вероятной. Эти страны были первыми, кто прекратил туристические рейсы в Египет.

По словам сотрудников службы безопасности, интроскоп аэропорта работал с перебоями. Они докладывали об этом начальству, но аппарат не заменяли. Один из источников считает, что рентгеновская машина сбоила скорее из-за глупости ее операторов, чем из-за старости.

Один из них сказал, что на досмотре можно было пропустить сумку с оружием или наркотиками за взятку около 10 евро. Причиной такого поведения была низкая зарплата сотрудников.

При этом, по словам президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, 10 месяцев назад команда специалистов из Великобритании приезжала, чтобы оценить работу службы безопасности в Шарм-эль-Шейхе, и не привела нареканий.