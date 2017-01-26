Associated Press: Президент Мексики обдумывает отмену визита в Вашингтон

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить свой визит в США, который был запланирован на 31 января, после решения президента США Дональда Трампа начать строительство стены на границе двух стран.

Как передает Report, об этом сoобшил Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Президент Мексики обдумывает отмену визита в Вашингтон после указания Дональда Трампа построить стену», — заявил он.

При этом отмечается, что данное решение является далеко неокончательным.

Накануне Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика. По его словам, строительство начнется в относительно короткие сроки.