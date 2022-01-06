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Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса

Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса Ассоциация врачей Японии сообщила о шестой волне пандемии коронавируса.
Другие страны
6 января 2022 г. 16:34
Ассоциация врачей Японии заявила о шестой волне коронавируса

Ассоциация врачей Японии сообщила о шестой волне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Ассоциации Тосио Накагава.

"Мы считаем, что страна вошла в шестую волну. В особенности в этот раз крайне высока скорость, с которой происходит рост заболеваний с начала увеличения их числа", - приводит его слова телеканал NHK.

В четверг в Японии впервые с середины сентября было выявлено 4 475 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки. Это почти в два раза больше, чем накануне, и в четыре раза больше, чем два дня назад.

В четверг на Окинаве выявлен 981 случай заболевания в сутки. В префектуре Ямагути – 181 случай. Для обеих префектур это максимально высокий уровень за все время пандемии. В префектуре Хиросима выявлены 273 случая.

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Версия на английском языке Japan Medical Association announces sixth wave of coronavirus

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