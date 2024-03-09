Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти построить больше бункеров

Ассоциация городов и коммун ФРГ призывает власти Германии выделить миллиард евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов

Ассоциация городов и коммун ФРГ призывает власти Германии выделить миллиард евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов

Как передает Report, об этом заявил руководитель ассоциации Андре Бергхеггер в интервью изданию Funke.

По его словам, в частности речь идет о строительстве новых бункеров.

"Безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся. Сейчас важно не только сделать обороноспособным Бундесвер, но важно в целом обеспечить защиту населения от военных угроз", - сказал он.

Бергхеггер подчеркнул, что для защиты гражданского населения необходимо выделить по меньшей мере 1 млрд евро в течение ближайших 10 лет.