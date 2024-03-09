О нас

Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти построить больше бункеров

Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти построить больше бункеров Ассоциация городов и коммун ФРГ призывает власти Германии выделить миллиард евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов
Другие страны
9 марта 2024 г. 12:48
Ассоциация городов и коммун ФРГ призвала власти построить больше бункеров

Ассоциация городов и коммун ФРГ призывает власти Германии выделить миллиард евро для реализации мер по защите населения от возможных военных конфликтов

Как передает Report, об этом заявил руководитель ассоциации Андре Бергхеггер в интервью изданию Funke.

По его словам, в частности речь идет о строительстве новых бункеров.

"Безопасность больше не является чем-то само собой разумеющимся. Сейчас важно не только сделать обороноспособным Бундесвер, но важно в целом обеспечить защиту населения от военных угроз", - сказал он.

Бергхеггер подчеркнул, что для защиты гражданского населения необходимо выделить по меньшей мере 1 млрд евро в течение ближайших 10 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента Азербайджана в Агдаме, Физули и Ходжавенде
7 марта 2024 г. 13:10
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с председателем правительства России
6 марта 2024 г. 17:35
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах
6 марта 2024 г. 11:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
5 марта 2024 г. 21:14
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Ильхама Алиева
5 марта 2024 г. 19:13
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi