Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы

Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью участия в хакерской деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"47-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован сегодня в Великобритании в рамках американо-британского договора о выдаче в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения проникновения в компьютерную сеть и согласии на взлом системы паролей на защищенном компьютере правительства США", - сказано в документе.

В случае экстрадиции основатель WikiLeaks предстанет перед федеральным судом Восточного округа штата Вирджиния, где, как правило, слушаются дела, связанные с вопросами национальной безопасности.

Если суд признает Ассанжа виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, указал минюст.