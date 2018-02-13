Ассанж указал на фактические ошибки в решении лондонского суда по его делу

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что судья Вестминстерского магистратского суда Лондона допустила фактические ошибки при рассмотрении его дела, заявив, что у него будет три месяца на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Ассанж написал в Twitter, комментируя вынесенное во вторник решение судьи Эммы Арбутнот, которая оставила в силе выданный в 2012 году ордер на арест основателя WikiLeaks.

"Мы удивлены. Судья вышла за рамки того, что стороны представили в суде. Как представляется, это привело к существенным фактическим ошибкам при вынесении постановления", - написал Ассанж.

Арбутнот во вторник, в частности, заявила о том, что не нашла "оснований для опасений" Ассанжа быть выданным США.