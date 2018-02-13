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    Ассанж указал на фактические ошибки в решении лондонского суда по его делу

    Судья заявила, что не нашла оснований для опасений Ассанжа быть выданным США

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что судья Вестминстерского магистратского суда Лондона допустила фактические ошибки при рассмотрении его дела, заявив, что у него будет три месяца на то, чтобы подать апелляцию на это решение.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Ассанж написал в Twitter, комментируя вынесенное во вторник решение судьи Эммы Арбутнот, которая оставила в силе выданный в 2012 году ордер на арест основателя WikiLeaks.

    "Мы удивлены. Судья вышла за рамки того, что стороны представили в суде. Как представляется, это привело к существенным фактическим ошибкам при вынесении постановления", - написал Ассанж.

    Арбутнот во вторник, в частности, заявила о том, что не нашла "оснований для опасений" Ассанжа быть выданным США.

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