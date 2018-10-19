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    Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подает в суд на правительство Эквадора. 

    Как передает Report, об этом говорится в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

    «Джулиан Ассанж сегодня инициировал судебное разбирательство, в котором он обвиняет правительство Эквадора в нарушении его основных прав и свобод», — говорится в сообщении от 19 октября.

    WikiLeaks утверждает, что власти Эквадора применили к основателю организации «особый протокол», который обязывает всех, кто желает с ним увидеться, раскрывать данные об учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов.

    Кроме того, по договору правительство республики оставляет за собой право передавать данные другим агентствам, в том числе властям Соединенного Королевства.

    Начало слушаний назначено на следующую неделю. Адвокатом Ассанжа выступит испанский юрист Бальтасар Гарсон.

    Ранее Ассанж назначил нового главреда WikiLeaks.

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