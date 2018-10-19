Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подает в суд на правительство Эквадора.
Как передает Report, об этом говорится в микроблоге WikiLeaks в Twitter.
«Джулиан Ассанж сегодня инициировал судебное разбирательство, в котором он обвиняет правительство Эквадора в нарушении его основных прав и свобод», — говорится в сообщении от 19 октября.
WikiLeaks утверждает, что власти Эквадора применили к основателю организации «особый протокол», который обязывает всех, кто желает с ним увидеться, раскрывать данные об учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов.
Кроме того, по договору правительство республики оставляет за собой право передавать данные другим агентствам, в том числе властям Соединенного Королевства.
Начало слушаний назначено на следующую неделю. Адвокатом Ассанжа выступит испанский юрист Бальтасар Гарсон.
Ранее Ассанж назначил нового главреда WikiLeaks.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook