Ассанж обвинил Клинтон в разжигании войны в Ливии ради своих амбиций

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон инициировала свержение правительства Ливии в 2011 году ради своих политических амбиций.

Как передает Report, об этом заявил основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале», часть которого была показана в эфире.

«Она хотела доказать, что способна уничтожить государство, что она достаточно жестока и кровожадна, чтобы уничтожить целую страну…» — сказал Ассанж.

По мнению основателя WikiLeaks, таким образом Клинтон хотела продемонстрировать, что способна бороться за пост президента США с кандидатом от республиканцев. Ассанж добавил, что результатом ее политических амбиций стала гибель десятков тысяч людей и подъем ИГИЛ.

Пентагон и ЦРУ, рассказал Ассанж, не готовились к кампании в Ливии и предостерегали Госдепартамент от военных действий в африканской стране.

В 2011 году несколько стран — участниц НАТО оказали поддержку ливийским мятежникам в борьбе с режимом Муаммара Каддафи, правившего к тому времени около 40 лет. Каддафи был свержен и убит, однако гражданская война в Ливии не прекратилась.

В 2012 году в Ливии был убит посол США Кристофер Стивенс.