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    Ассанж обвинил Клинтон в разжигании войны в Ливии ради своих амбиций

    Она хотела доказать, что способна уничтожить государство

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон инициировала свержение правительства Ливии в 2011 году ради своих политических амбиций.

    Как передает Report, об этом заявил основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью Владимиру Познеру на «Первом канале», часть которого была показана в эфире.

    «Она хотела доказать, что способна уничтожить государство, что она достаточно жестока и кровожадна, чтобы уничтожить целую страну…» — сказал Ассанж.

    По мнению основателя WikiLeaks, таким образом Клинтон хотела продемонстрировать, что способна бороться за пост президента США с кандидатом от республиканцев. Ассанж добавил, что результатом ее политических амбиций стала гибель десятков тысяч людей и подъем ИГИЛ.

    Пентагон и ЦРУ, рассказал Ассанж, не готовились к кампании в Ливии и предостерегали Госдепартамент от военных действий в африканской стране.

    В 2011 году несколько стран — участниц НАТО оказали поддержку ливийским мятежникам в борьбе с режимом Муаммара Каддафи, правившего к тому времени около 40 лет. Каддафи был свержен и убит, однако гражданская война в Ливии не прекратилась.

    В 2012 году в Ливии был убит посол США Кристофер Стивенс.

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