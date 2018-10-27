Ассанж назвал условие выхода из Посольства Эквадора

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может выйти из Посольства Эквадора в Лондоне, если ему дадут гарантию не экстрадировать в США.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу, который представляет интересы Ассанжа.

По словам Поведу, в Британии его клиента могут приговорить максимум к шести годам тюрьмы, и сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы сдаться.

Напомним, что Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение.