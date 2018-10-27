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    Ассанж назвал условие выхода из Посольства Эквадора

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может выйти из Посольства Эквадора в Лондоне, если ему дадут гарантию не экстрадировать в США. 

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу, который представляет интересы Ассанжа.

    По словам Поведу, в Британии его клиента могут приговорить максимум к шести годам тюрьмы, и сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы сдаться.

    Напомним, что Ассанж подал в суд на правительство Эквадора из-за запрета на общение.

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