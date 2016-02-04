Ассанж готов сдаться полиции, если ООН вынесет решение не в его пользу

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что сдастся британской полиции, если рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы, рассматривавшая его жалобу, вынесет решение не в его пользу, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Если ООН объявит завтра, что я проиграл свое дело против Великобритании и Швеции, я выйду из посольства в полдень в пятницу, чтобы принять арест от британской полиции, так как нет серьезной перспективы для дальнейшего обжалования", — приводится его заявление в официальном аккаунте WikiLeaks в Twitter.

"Однако, если я одержу победу и будет признано, что государственные стороны действовали незаконно, я ожидаю немедленного возвращения моего паспорта и прекращения дальнейших попыток задержать меня", — добавил он.

Решение ООН по вопросу об освобождении Ассанжа ожидается 5 февраля.