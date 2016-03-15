​Ассамблея Национальностей Украины потребовала от президента этой страны изменить избирательную систему

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений прошло заседание на тему "Усиление институционального механизма, регулирующего межэтнические отношения в Украине в условиях децентрализации".

Как сообщили Report в Ассамблее Национальностей Украины, соорганизатором мероприятия выступила Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Торс, которая открыла заседание и обратилась к присутствующим с приветственным словом.

В работе круглого стола приняли участие народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, директор Департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан, народный депутат Украины Григорий Тимиш, руководитель Ассамблеи Национальностей Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев и руководители представляющих другие этнические народы организаций.

Выступивший на обсуждениях Ровшан Тагиев привлек основное внимание к проблеме беженцев из Донбасса и Крымского полуострова Украины. От имени наций он предложил упрощения Евросоюзом визового вопроса с Украиной: "Основное внимание необходимо направить не на прибывших в Украину беженцев Европы, а на возникшую в стране проблему беженцев".

Кроме того, Ровшан Тагиев подчеркнул, что по инициативе Ассамблеи Национальностей, руководствуясь международными правовыми актами, в частности "Лундскими рекомендациями об эффективном участии национальных меньшинств в общественно-политической жизни", принятыми в сентябре 1999 года, для активизации этнонациональной культурной политики президенту Украины направлена электронная петиция, в которой собраны главные вопросы национальных меньшинств Украины, требующие безотлагательного решения уже сегодня. Электронная петиция – это попытка объединиться и изменить сложившуюся избирательную систему Украины, где правящие партии узурпировали власть и не позволяют этническим группам делегировать своих представителей в парламент. Мажоритарная система также "привязывает" кандидатов к определённой местности и не отражает реальной поддержки одного кандидата от представителей этнической общины всей территории Украины".

Официальный представитель ОБСЕ и украинские депутаты заявили, что учтут требование Р.Тагиева.