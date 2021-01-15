О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назначен премьер-министр Казахстана

Назначен премьер-министр Казахстана Депутаты Мажилиса дали согласие президенту Казахстана на утверждение кандидатуры Аскара Мамина на должность премьер-министра
Другие страны
15 января 2021 г. 15:02
Назначен премьер-министр Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Аскара Мамина на должность премьер-министра республики. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Мамина Аскара Узакпаевича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Ранее депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) на заседании палаты большинством голосов дали согласие президенту Казахстана на утверждение кандидатуры Аскара Мамина на должность премьер-министра республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом
В Азербайджане выявлена территория с самым загрязненным воздухом
8 января 2021 г. 17:03
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi