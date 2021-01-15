Назначен премьер-министр Казахстана

Депутаты Мажилиса дали согласие президенту Казахстана на утверждение кандидатуры Аскара Мамина на должность премьер-министра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Аскара Мамина на должность премьер-министра республики. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Назначить Мамина Аскара Узакпаевича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Ранее депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) на заседании палаты большинством голосов дали согласие президенту Казахстана на утверждение кандидатуры Аскара Мамина на должность премьер-министра республики.